Preocupación por una seguidilla de robos en pocas horas en la misma zona

Una serie de hechos delictivos registrados en las últimas horas, que generó alarma entre comerciantes y vecinos de un sector céntrico de la ciudad. Uno de los episodios ocurrió en un local de indumentaria deportiva ubicado sobre Sarmiento al 950, donde delincuentes rompieron una reja de seguridad y destrozaron el vidrio de ingreso para entrar al comercio. Del interior sustrajeron mercadería antes de escapar, aunque tras un rápido operativo policial uno de los sospechosos fue detenido con parte de los elementos robados en su poder.

A pocas cuadras de allí, también durante las primeras horas del día, autores desconocidos dañaron los vidrios de un minimercado localizado en Almafuerte y 3 de Febrero, con intenciones de robo, aunque las rejas internas impidieron que pudieran llevarse una mayor cantidad de productos. En tanto, cerca del mediodía, se denunció además el robo de una bicicleta que estaba estacionada en la puerta de un comercio de la misma zona. Los hechos ocurrieron en un radio reducido y en menos de doce horas, situación que incrementó la preocupación de comerciantes y vecinos por la creciente inseguridad en el sector.

A estos hechos se suma el robo de una motocicleta denunciado por vecinos a través de redes sociales, ocurrido el martes alrededor de las 20:30 horas en inmediaciones de Padre Santana, entre San Martín y Olivera César. Todos los casos ocurrieron en pocas horas y dentro de un radio reducido, lo que incrementó la preocupación por la inseguridad en el sector.