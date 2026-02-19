Vientos extremos causaron caos y vuelcos en la autopista Rosario-Córdoba

Un fuerte temporal con ráfagas intensas provocó el vuelco de varios camiones en la autopista Rosario–Córdoba, en el tramo entre Cañada de Gómez y Tortugas, en la provincia de Santa Fe.

Según los primeros reportes, al menos una decena de vehículos de gran porte fueron derribados por el viento cruzado mientras circulaban por la traza, lo que generó situaciones de extrema peligrosidad y caos vial.

Imágenes difundidas en redes mostraron acoplados volcados en la banquina y otros atravesados sobre la calzada, en medio de lluvia, ráfagas violentas y baja visibilidad.

Personal policial y equipos de emergencia trabajan en el lugar para asistir a los choferes y retirar los vehículos. Hasta el momento no se reportaron víctimas graves, aunque sí importantes daños materiales, y las autoridades recomendaron evitar la zona hasta que mejoren las condiciones.