Tres aprehendidos con pedidos de captura activa en distintos operativos

En el marco de diversos procedimientos realizados durante la jornada de ayer en la ciudad, efectivos de la UTOI de San Nicolás de los Arroyos y de la Estación de Policía Comunal de San Pedro llevaron adelante tres aprehensiones de personas que registraban pedidos de captura vigentes.

Uno de los operativos tuvo lugar en la intersección de Saavedra y Fray del Pozo, donde fue aprehendido un joven de 20 años que presentaba un pedido de captura activa desde 2023 en el marco de una causa por averiguación de paradero. En otro procedimiento, realizado en Alvarado y Las Provincias, fue detenido un hombre de 25 años sobre quien pesaba una captura activa desde 2023 por el delito de abuso sexual.

Asimismo, en Bozzano y Combate de Obligado, los uniformados aprehendieron a un sujeto de 28 años que registraba un pedido de captura vigente desde 2024 por el delito de violación de domicilio. Todos los implicados fueron puestos a disposición de los magistrados intervinientes.