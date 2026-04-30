Fuerte accidente en Brenan y B. Sampedrinas: una mujer sufrió fracturas y dos menores resultaron ilesos

El tercer accidente tuvo ayer lugar en calles Brenan y B. Sampedrinas, donde colisionaron un Honda Civic, conducido por una mujer de 35 años, y una motocicleta Motomel 110 cc, guiada por una joven de 27, quien viajaba junto a dos menores de 6 y 2 años.

Todos fueron trasladados al hospital, constatándose que la conductora sufrió fractura de tibia y peroné, mientras que los niños resultaron ilesos. Interviene la UFI N° 7 de San Pedro.