La Fundación Silvio Velo organiza una pollada solidaria para ayudar a un joven que espera una prótesis de cadera

Heber, un joven de 27 años lleva años esperando una prótesis de cadera y necesita colaboración de todos para poder operarse.

La Fundación Silvio Velo organizó una pollada solidaria con el objetivo de recaudar fondos destinados a costear la costosa prótesis que Heber requiere con urgencia para recuperar su movilidad y calidad de vida.

Heber convive desde hace más de tres años con artrosis severa de cadera, una condición degenerativa que limita seriamente su capacidad para caminar y trabajar, afectando su vida cotidiana.

El costo estimado de la prótesis, que por su edad debe ser importada, ronda los 8 millones de pesos, sin contar gastos adicionales como la cirugía, medicamentos y traslados, dijeron desde la organización.

La actividad se llevará a cabo el próximo domingo 22 de febrero en Cruz Roja 595, esquina Saavedra; el valor del pollo es 20. 000 pesos, y lo recaudado será destinado íntegramente a la compra de la prótesis.

Los organizadores invitaron a la comunidad a sumarse y colaborar; quienes deseen hacerlo o encargar sus pollos pueden comunicarse con Lorena al 3329 684793, Claudia al 11 4945 6639 o Sandra al 3329 572803.