Allanamientos por abuso de armas: secuestran un arma y droga y aprehenden a un hombre de 64 años

Un hombre de 64 años fue aprehendido en el marco de una investigación por “abuso de armas” que llevaba adelante el Gabinete Criminológico junto a la DDI San Pedro. Tras tareas investigativas, los efectivos lograron establecer la autoría del hecho y certificar el domicilio del sospechoso, lo que permitió solicitar órdenes de allanamiento al Juzgado de Garantías de San Nicolás.

Los procedimientos se realizaron en dos viviendas de la ciudad. En un domicilio de calle Dos de Abril (pasillo interno) el resultado fue negativo, mientras que en una propiedad ubicada en Javier Rivero al 1800 se secuestró una pistola semiautomática calibre .22 con un cartucho intacto, además de pequeñas cantidades de cocaína (0,3 gramos) y marihuana (1,5 gramos). La Fiscalía interviniente dispuso la notificación de la causa y la posterior libertad del imputado, junto con el secuestro de los elementos incautados.