Vandalizaron un transformador y robaron su cobre en la planta aceitera que se construye en en el cruce de las rutas 191 y 9

La empresa Allocco, que construye una planta aceitera en San Pedro, fue víctima de un hecho delictivo cuando desconocidos dañaron un transformador eléctrico instalado en el predio para robar el cobre del bobinado. El equipo había sido colocado recientemente como parte de la infraestructura para garantizar el suministro de energía en la obra.

El hecho ocurrió en el predio ubicado en el cruce de las rutas 191 y 9, sobre la colectora del carril Rosario–Buenos Aires. Tras el episodio intervino personal de Coopser, mientras se investiga lo sucedido en una obra que ya presenta más del 70% de avance y que prevé comenzar a operar durante el segundo semestre del año.