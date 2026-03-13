Tormentas fuertes a severas en Buenos Aires y la región pampeana este lunes y martes tras el avance de un frente frío

Durante los últimos días, una configuración de bloqueo atmosférico dominó gran parte del centro y noreste del país. Este patrón se caracteriza por la presencia de un sistema de alta presión persistente que dificulta el desplazamiento de perturbaciones provenientes del sur del continente.

Como consecuencia de este bloqueo, los sistemas frontales que intentaron avanzar hacia la región pampeana encontraron una barrera dinámica que limitó su desarrollo, reduciendo notablemente la probabilidad de precipitaciones en amplias zonas del territorio.

Este escenario comenzará a modificarse durante el fin de semana. La circulación atmosférica tenderá a reorganizarse, permitiendo que nuevos sistemas frontales avancen desde latitudes australes hacia el centro del país y generen un incremento progresivo de la inestabilidad.

El sábado llega el primer frente frío y comienza a debilitarse el bloqueo

El primer cambio importante en la atmósfera se observará durante el sábado con el avance de un sistema frontal frío sobre la porción central del territorio nacional. Este frente comenzará a erosionar el bloqueo que dominó la región durante los últimos días.

Su pasaje provocará lluvias y algunas tormentas de distribución muy irregular. Se tratará principalmente de eventos aislados y puntuales, con acumulados muy variables entre localidades cercanas y sin indicios de fenómenos generalizados de gran magnitud.

A pesar de que los montos de precipitación no serían particularmente elevados, este frente cumple un rol clave desde el punto de vista dinámico. Su avance permitirá modificar la estructura de la atmósfera y facilitar el desplazamiento de sistemas posteriores hacia el centro del país.

El lunes y martes aumenta el riesgo de tormentas fuertes

El escenario más significativo se proyecta hacia el comienzo de la próxima semana, cuando un segundo sistema frontal frío avance sobre la región central con mayor libertad, luego del debilitamiento del bloqueo atmosférico.

Este sistema podría generar lluvias y tormentas de moderada a fuerte intensidad, con posibilidad de eventos localmente muy intensos e incluso severos en sectores puntuales. Las zonas con mayor probabilidad de actividad incluyen la provincia de Buenos Aires, el norte de La Pampa, el sur de Córdoba y el sur de Santa Fe.

En este tipo de configuraciones atmosféricas es habitual que se desarrollen núcleos convectivos con precipitaciones intensas en lapsos cortos de tiempo, por lo que será importante seguir de cerca la evolución de las tormentas a medida que el sistema frontal avance sobre la región.

Fuente: Meteored.