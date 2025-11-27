Vandalizaron los Puntos Verdes de la ex terminal

La Municipalidad de San Pedro informó que el domingo 23, por la tarde, los Puntos Verdes instalados en la ex Terminal fueron nuevamente vandalizados. En esta oportunidad, los contenedores destinados al acopio de residuos reciclables fueron incendiados, lo que provocó su destrucción total y dejó el espacio fuera de funcionamiento.

Estos Puntos Verdes forman parte de un programa orientado a fortalecer la responsabilidad ciudadana en la separación de residuos secos, mejorar la gestión de residuos, reducir la cantidad enviada a disposición final y promover la economía circular. Su vandalización no solo implica la pérdida de recursos materiales aportados por el Estado, sino también un perjuicio para los vecinos que utilizan correctamente este servicio y que han acompañado de manera sostenida la iniciativa ambiental.

El municipio recordó que, si bien en los últimos meses se detectó la presencia de residuos indebidos —como animales muertos, escombros, ramas, neumáticos y basura orgánica—, este episodio genera especial preocupación debido al impacto económico y operativo que implica reconstruir el espacio.

Finalmente, la Municipalidad solicitó a la comunidad que acompañe y cuide estos dispositivos, fundamentales para avanzar en una gestión moderna y sostenible de los residuos domiciliarios.

