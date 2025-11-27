Resistencia, orden judicial y captura activa: tres aprehendidos en distintos puntos de la ciudad

En el marco de distintas intervenciones realizadas durante la jornada de ayer, personal policial de la ciudad concretó tres detenciones vinculadas a hechos de resistencia a la autoridad, encubrimiento y órdenes judiciales pendientes.

El primer procedimiento se registró durante la mañana en calle Güemes al 1700, donde efectivos del Gabinete Investigativo aprehendieron a dos hombres de 35 y 31 años. Ambos descartaron un teléfono celular iPhone blanco al advertir la presencia policial, intentaron darse a la fuga y posteriormente se tornaron hostiles, por lo que fueron reducidos y trasladados a la dependencia. La Fiscalía local interviene en la causa iniciada por resistencia a la autoridad y encubrimiento.

Horas más tarde, por la noche, un hombre de 32 años se presentó en la comisaría —ubicada en Bartolomé Mitre 1970— acompañado de su abogado, al tomar conocimiento de que pesaba sobre él una orden de detención emitida por el Juzgado de Ejecución Penal. Tras la comunicación con el magistrado interviniente, el individuo fue alojado en el sector de calabozos.

Finalmente, en un tercer procedimiento, personal policial aprehendió en Hermano Indio y Nieto de Torres a un joven de 23 años sobre quien recaía una captura activa desde el 21 de octubre de 2025, requerida por la UFI Nº 1 de San Nicolás. El detenido quedó a disposición de la justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes.