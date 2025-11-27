Avanzan las obras de ampliación de la guardia y los nuevos consultorios del hospital

La Municipalidad de San Pedro informó que continúan en desarrollo las obras de ampliación y mejora del Hospital Subzonal Dr. Emilio Ruffa, en dos frentes que buscan fortalecer la atención sanitaria y responder al crecimiento de la demanda local.

Durante la jornada, se avanzó en la platea donde se construirán los nuevos consultorios externos, un proyecto destinado a ampliar la capacidad de atención y mejorar la accesibilidad de los vecinos a distintas especialidades. Esta intervención forma parte de un proceso integral que acompaña el aumento sostenido de la demanda y es financiada por la Provincia de Buenos Aires tras gestiones del intendente Cecilio Salazar, ejecutada a través de la Secretaría de Obras Públicas.

En paralelo, la obra de ampliación y reorganización de la Guardia del hospital avanza según lo previsto y se encuentra en la etapa final de su primera fase, conocida como etapa gris. En este tramo se completó la estructura principal del nuevo sector, incluyendo muros, revoques y el esqueleto general del edificio. Además, se trabajó en las instalaciones internas de agua y en la preparación del espacio para continuar de manera segura con las etapas siguientes.

La ampliación de la Guardia permitirá ordenar y mejorar el funcionamiento del servicio, separando la atención de pacientes de baja complejidad de aquellos que requieren intervención urgente. Con esta reorganización se busca optimizar los tiempos de respuesta, mejorar las condiciones de trabajo del personal de salud y garantizar que cada paciente sea atendido en un espacio adecuado según la urgencia de su situación.