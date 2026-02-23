Una sampedrina contó en TN cómo un empleo en una fiambrería cambió su vida y la llevó a enamorarse de su jefe chino

Maite Ortega, una joven de San Pedro, provincia de Buenos Aires, relató su historia de vida en un medio de alcance nacional y se volvió noticia en TN. Según contó, su vida dio un giro inesperado cuando, con poco más de 20 años, consiguió trabajo en la sección de fiambrería de un supermercado administrado por un hombre de origen chino que vivía en la Argentina desde hacía una década.

Allí, explicó, lo que empezó como un vínculo laboral terminó transformándose en un romance que desafió prejuicios culturales. “Nunca pensé que iba a terminar con un chino”, afirmó, y destacó la atención y los pequeños detalles que marcaron el inicio de la relación.

Con el tiempo, la relación se formalizó, dejaron el trabajo conjunto y construyeron una familia. Hoy tienen un hijo y planean viajar a China en 2027 para conocer el país de origen de su pareja.

En la entrevista, Maite también compartió reflexiones personales sobre las diferencias culturales y afectivas, incluso comparando la forma de expresar cariño entre argentinos y chinos. Además, habló con franqueza sobre su experiencia íntima y cómo esta relación cambió sus expectativas sobre el amor y la vida en pareja.

Nota completa: https://tn.com.ar/sociedad/2026/02/22/trabajaba-en-la-fiambreria-de-un-super-chino-y-se-enamoro-de-su-jefe-en-la-cama-es-mejor-que-los-argentinos/