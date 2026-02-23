Tres menores demorados tras dañar una garita y robar un extintor en la playa de camiones

En la mañana de ayer, a partir de un alerta al 911 y al Centro de Monitoreo local, personal policial intervino en la zona de Ruiz Moreno y 62, donde procedió a la aprehensión de tres menores de 13, 14 y 16 años.

Según se informó, antes de la llegada del móvil los adolescentes habrían ingresado a un predio ubicado en avenida 3 de Febrero al 3200, correspondiente a la playa de camiones, tras dañar el vidrio de una caja que contenía un extintor en la garita de seguridad. Luego sustrajeron el artefacto y se dieron a la fuga, activándolo y descargándolo mientras se retiraban del lugar. La situación fue advertida por un vecino de 66 años que dio aviso al 911.

Los menores fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Fiscalía del Joven de San Nicolás, que interviene en el caso.