Baradero: robaron un auto en pleno centro, hubo persecución y detuvieron a una mujer armada en el acceso

Un automóvil fue robado este lunes en pleno centro de Baradero y recuperado minutos más tarde tras una persecución policial que se extendió hasta el acceso a la ciudad. El hecho se inició en San Martín al 1000, donde sustrajeron un Fiat perteneciente a dos personas oriundas de Buenos Aires.

Alertada por la situación, la policía comenzó un operativo de búsqueda y logró divisar el vehículo en inmediaciones del barrio del Cementerio. A partir de allí se inició una persecución por la zona de la costanera que culminó en Ruta 41 y el acceso a Baradero, donde el rodado fue finalmente interceptado. La conductora, una mujer de 32 años identificada como R.B., fue aprehendida. En el interior del auto se secuestró un arma de fuego, cuya procedencia es materia de investigación.

Tras el hecho, una familiar de la acusada brindó declaraciones a TúRadio, donde aseguró que la mujer atraviesa desde hace años un grave problema de adicciones y salud mental. “Es adicta hace ocho años. Cuando consume, alucina. Cuando está bien, ella misma pide que la internen en un lugar de donde no se pueda escapar”, sostuvo.

La familiar también señaló que en reiteradas oportunidades intentaron gestionar ayuda a través de organismos oficiales y profesionales de la salud, pero que no habrían obtenido respuestas efectivas. Según indicó, la mujer “no es la misma que años atrás ganó la Fiesta de la Primavera” y remarcó la necesidad de una internación adecuada para su tratamiento. Mientras tanto, la imputada permanece detenida y a disposición de la Justicia.