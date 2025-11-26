Una mujer resultó con lesiones tras la colisión de dos motocicletas en Las Provincias y Bvard. Moreno

En horas de la noche de ayer, personal policial intervino en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de Las Provincias y Boulevard Moreno, donde por causas que aún se investigan colisionaron dos motocicletas.

El siniestro involucró a una moto de 150 cc conducida por un joven de 18 años y otro rodado guiado por una mujer de 35 años, quien debió ser trasladada al Hospital local por el servicio de SAME 107. Allí se constató que presentaba lesiones de carácter leve.

La Fiscalía N° 11 tomó intervención en el caso y dispuso la notificación de la formación de la causa por lesiones culposas, mientras continúan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.