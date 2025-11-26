Allanan la casa de un hombre que debía cumplir prisión domiciliaria por un hecho de robo agravado
Personal del GTO, tras diversas tareas investigativas, logró establecer la autoría de un hecho de robo agravado y solicitó la correspondiente orden de allanamiento, la cual fue otorgada por el Juzgado de Garantías de San Nicolás. La medida se llevó a cabo en una vivienda ubicada en calle Aníbal de Antón al 35, donde reside un hombre de 41 años con antecedentes delictivos, actualmente cumpliendo arresto domiciliario por una causa vinculada a la venta de estupefacientes.
Durante el procedimiento, ejecutado por el GTO junto a personal de la EPC San Pedro, se secuestró la vestimenta utilizada en el momento del hecho y se notificó al morador de la nueva causa en su contra. Interviene la UFI N.° 7 de San Pedro.