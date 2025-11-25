Buscan a una mujer desaparecida hace un mes y piden colaboración a la comunidad

La Subdelegación Departamental de Investigaciones Baradero – San Pedro solicita la difusión pública para dar con el paradero de Miriam Paola Ferreyra Tissera, de 44 años, en el marco de una Investigación Penal Preparatoria caratulada Averiguación de paradero, con intervención de la UFI Nº 11 del Departamento Judicial San Nicolás.

La denuncia, radicada el 25 de noviembre de 2025, da cuenta de que Ferreyra Tissera no mantiene contacto con su entorno desde hace aproximadamente un mes. La denunciante señaló que desconoce la fecha y el horario exacto en que fue vista por última vez, situación que agrava la preocupación por su integridad.

Sobre sus características físicas, se informó que es de contextura delgada, mide cerca de 1,60 metros, tiene cabello lacio teñido de rubio —su color natural es castaño claro— y presenta un tatuaje de corazón en el hombro derecho y otro de una paloma en el antebrazo derecho. También posee un piercing en la ceja derecha y utiliza aros en ambas orejas. Al momento de su desaparición no se pudo precisar qué vestimenta llevaba.

Las autoridades piden a la comunidad que ante cualquier información que permita avanzar en la búsqueda se comuniquen de manera inmediata al 03329-488917 (Sub DDI Baradero), manteniendo absoluta reserva sobre los datos aportados.

La investigación continúa en curso bajo la intervención de la Subdelegación Departamental de Investigaciones Baradero – San Pedro.