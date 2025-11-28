Una motociclista resultó herida tras un choque en la esquina de Caseros y Chivilcoy

En la tarde de ayer, personal de la Comisaría local acudió tras un alerta del 911 a la intersección de las calles Caseros y Chivilcoy, donde se constató un choque entre una motocicleta Motomel Skua 125 cc azul, conducida por una mujer de 28 años, y un automóvil Volkswagen Crossfox gris oscuro guiado por un hombre de 35.

Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado menor fue trasladada al Hospital local, donde se determinó que presentaba lesiones de carácter leve, siempre que no mediaran complicaciones posteriores.

Interviene en la causa la fiscalía local.