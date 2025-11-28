Un desperfecto eléctrico habría provocado el incendio de un galpón en una estancia de La Celina

En la noche de ayer, efectivos del Destacamento Río Tala acudieron, tras un alerta del 911, a un incendio declarado en un galpón de la Estancia La Tapera, ubicada en un camino vecinal sin numeración del paraje La Celina. El inmueble pertenece a una mujer de 60 años oriunda de Baradero.

Según las primeras hipótesis, el foco ígneo se habría iniciado por un desperfecto eléctrico. La dotación 65, a cargo de la suboficial ayudante mayor Andrea Bon, logró sofocar las llamas y evitar su propagación.

El siniestro dejó solo daños materiales, mientras que la fiscalía local no adoptó temperamento al respecto.