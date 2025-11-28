Hallan a un hombre inconsciente tras una caída en motocicleta en Villa Jardín

En la tarde de ayer, personal de la Comisaría local acudió a un llamado de alerta del 911 y se trasladó hasta la zona de Monjón al 180, en el barrio Villa Jardín, donde encontraron a un hombre de 42 años tendido en la vía pública e inconsciente.

Según las primeras hipótesis, el individuo circulaba a bordo de una motocicleta Mondial Max 110 cc roja cuando, por razones que se tratan de establecer, habría perdido la estabilidad y caído sobre la cinta asfáltica.

El SAME 107 trasladó al hombre al nosocomio local para su atención médica, quedando el tipo y carácter de las lesiones a determinar. Interviene en el caso la fiscalía local.