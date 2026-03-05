Una motociclista resultó herida tras un choque en Almafuerte y Colón

En la tarde de ayer se produjo un accidente de tránsito en la intersección de Almafuerte y Colón, en esta ciudad, donde por causas que se tratan de establecer colisionaron una motocicleta Brava Nevada azul y una camioneta Volkswagen Amarok blanca.

El rodado menor era conducido por una mujer de 45 años, mientras que la camioneta estaba guiada por una mujer de 40 años. Como consecuencia del impacto, la conductora de la motocicleta fue trasladada por una ambulancia del SAME 107 al Hospital Privado SADIV, donde fue asistida por lesiones de carácter leve.

En el lugar trabajó Policía Científica para realizar las pericias correspondientes, con intervención de la Fiscalía N° 11, que lleva adelante las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho.