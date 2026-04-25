Operativo de saturación: clausuran local nocturno en zona comercial

En el marco de un operativo de prevención en zona comercial, personal competente procedió a la clausura de un local nocturno ubicado en calle Mitre al 1000.

Según se informó, el establecimiento fue cerrado debido a que carecía de la documentación correspondiente en materia de seguridad e higiene, condición exigida para su funcionamiento.

Las actuaciones fueron labradas en el lugar, en el marco de los controles preventivos que se vienen desarrollando en distintos puntos de la ciudad.