Aprehenden a un joven con herramientas robadas en un domicilio

En la madrugada de hoy, personal policial que realizaba una recorrida preventiva por Manuel Iglesias al 1800 procedió a la aprehensión de un hombre de 27 años, quien tenía en su poder una amoladora y una máscara de soldar.

Tras las averiguaciones correspondientes, se estableció que los elementos habían sido sustraídos horas antes de una vivienda ubicada en Martín Fierro al 500, propiedad de un hombre de 48 años.

El aprehendido fue trasladado y alojado en el sector de calabozos, donde permanece a disposición del magistrado interviniente, a la espera de la resolución judicial correspondiente.