Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario visitaron el museo del Grupo Conservacionista de Fósiles

En la mañana de hoy, integrantes del Grupo Conservacionista de Fósiles recibieron la visita de investigadores de la Universidad Nacional de Rosario, en el marco del estudio de un importante hallazgo paleontológico realizado en la ciudad.

El Dr. Luciano Brambilla y el Lic. Damián Ibarra recorrieron el museo para avanzar en el análisis de un ejemplar de armadillo fósil recuperado por el grupo local en una cantera de la familia Iglesias. Se trata de un fósil del género Chaetophractus que actualmente se encuentra en revisión científica, paso previo a su publicación en una revista especializada.

Desde el grupo destacaron que el quirquincho fósilizado presenta un alto estado de conservación y un valor científico excepcional, ya que sería el ejemplar de mayor tamaño conocido para su género y posee numerosas particularidades que incrementan su relevancia para la comunidad científica.