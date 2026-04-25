Choque entre una moto y un auto: un conductor sufrió lesiones leves

Un accidente de tránsito se registró en la intersección de las calles 3 de Febrero y Salta, donde por causas que se tratan de establecer colisionaron una motocicleta y un automóvil.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor presentó lesiones de carácter leve. No obstante, el mismo desistió de la intervención policial.

El conflicto fue resuelto entre las partes en el lugar, acordando por los daños materiales, sin que se iniciaran actuaciones judiciales.