Un menor fue sorprendido circulando con una moto con pedido de secuestro activo

En la jornada de ayer, personal de la Estación de Policía Comunal San Pedro procedió a la aprehensión de un joven de 16 años que circulaba por calle Balcarce al 1500, a bordo de una motocicleta Gilera 110 cc color negra, sin dominio colocado.

Al verificar los datos del rodado, se constató que registraba pedido de secuestro activo a requerimiento de la UFI N° 7, a cargo de la Dra. María del Valle Viviani, con fecha de alta 12 de septiembre de 2025, siendo la víctima un hombre de 35 años.

Interviene la Fiscalía del Joven de San Nicolás, que dispuso las actuaciones de rigor respecto del menor y que el motovehículo quede a disposición de la fiscalía local.