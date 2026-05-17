Detuvieron a un hombre acusado de agredir y amenazar con una cuchilla a su hijastra

Personal de la EPC local aprehendió durante la madrugada de hoy a un hombre de 32 años en una vivienda ubicada sobre calle Aulí al 1500, acusado de haber agredido físicamente y posteriormente amenazado con un elemento cortante a su hijastra de 21 años.

En el procedimiento, los efectivos secuestraron una cuchilla de gran tamaño, utilizada presuntamente durante el episodio.

La víctima fue asistida en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Pedro.

Interviene la Fiscalía local, que dispuso la notificación de la causa, el secuestro del arma blanca y que el imputado permanezca alojado en el sector de calabozos a la espera de su primera audiencia judicial.