Choque entre dos motocicletas: dos jóvenes sufrieron lesiones leves

Personal de la EPC acudió a la intersección de Dr. Ricardo Rojas y Chivilcoy, donde por causas que se tratan de establecer colisionaron dos motocicletas.

El siniestro fue protagonizado por una Guerrero 110 cc azul, conducida por un joven de 20 años, y una Suzuki AX 100 azul, guiada por un joven de 19 años.

Tras el impacto, ambos conductores fueron trasladados en ambulancia al nosocomio local, donde se constató que presentaban lesiones leves.

Interviene la Fiscalía local.