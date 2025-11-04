Segunda edición de la posta americana que organiza Pescadores para nadadores máster

Será este domingo 9 de noviembre en el natatorio Juan José Sánchez. Habrá dos modalidades, una competitiva y otra recreativa, para que participen nadadores de todos los niveles. Hay tiempo de inscribirse hasta el jueves 6.

Por iniciativa de la subcomisión de natación de adultos del Club de Pescadores y Náutica de San Pedro, este domingo 9 tendrá lugar la segunda edición del evento «La posta de Pescadores», una oportunidad para que nadadores mayores de 18 años compitan y se diviertan en una posta por relevos.

La propuesta, que contó con más de 50 nadadores de San Pedro y localidades vecinas en 2024, comenzará a las 9.00 con la recepción de los nadadores y se correrán dos postas americanas, una de carácter competitivo y otra recreativa. En cada andarivel, participarán 6 nadadores, que durante 30 minutos nadarán 50 metros por relevos. El equipo ganador será el que más metros sume.

Hay tiempo para anotarse hasta el 6 de noviembre. La inscripción vale 10.000 pesos con refrigerio en pileta incluido y cada nadador tiene asegurado un choripan a la salida de la pile para compartir el tercer tiempo. Por consultas e inscripción, los nadadores se pueden comunicar al 3329-636398.