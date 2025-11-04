Coopser avanza con múltiples obras de gas, pavimento y ampliaciones

Coopser, a través de un comunicado, informó que el Departamento de Obras continúa desarrollando múltiples proyectos en diferentes áreas, tanto en ejecución como en planificación, con el objetivo de mejorar la infraestructura y los servicios de la cooperativa. A continuación, se detallan las principales actividades y avances:



Obras de Gas

Durante el año 2025, se ejecutaron cinco obras de gas. Dos de ellas, ubicadas en Rómulo Naon y Dr. Rojas, y Laprida entre Rómulo Naon y M. Reina, ya se encuentran conectadas a la red activa. Las restantes tres obras, en Martin Fierro entre Combate de Obligado y La Laguna, Av. 11 de Septiembre entre Nieto de Torre y Martin Fierro, y Frers entre Litoral y Chivilcoy, han sido finalizadas con inminente conexión.

Se encuentran en gestión administrativa tres obras adicionales, a la espera de los permisos necesarios para su ejecución: Combate de Obligado entre Cucit y Nieto de Torre, Maino entre M. Reina y Dipietri, y Laprida 1750.

Recientemente, se firmaron contratos para dos obras de gas: Facundo Quiroga entre Sargento Selada y Manuel Iglesias, y Maino entre R. Naon y M. Reina. Asimismo, se promovió una obra destinada a los barrios “El Escorial” y “Polo”, que se encuentra en etapa de gestión del expediente municipal para obtener el decreto de utilidad pública y pago obligatorio. Esta obra permitirá que 108 vecinos accedan al suministro de gas.



Obras de Pavimento

Se elaboró el proyecto y la cotización de pavimento de hormigón para el barrio “Los Pinos”, comprendido por las calles Dr. Rojas/Benito Urraco y Joaquín V. González/José Hernández. La promoción de esta obra no logró alcanzar la adhesión mínima requerida.

Se realizó un relevamiento topográfico del cuadrante delimitado por Caseros/Juan B. Justo y Rómulo Naon/Camino Ctro. Gral. Belgrano, con el objetivo de proyectar niveles y planificar futuras campañas de pavimentación en la zona.

Salón Comunitario Coopser

La obra del futuro Salón Comunitario, que será la nueva sede administrativa de la cooperativa, continúa en ejecución. Actualmente se están instalando los divisores de oficinas en los distintos pisos, consistentes en bastidores metálicos enchapados con melamina.



Sanatorio Coopser

Se ejecuta la losa sobre el primer piso del sector nuevo de atención al público y acceso de ambulancia, lo que permitirá ampliar la capacidad del Sanatorio y aumentar la disponibilidad de consultorios médicos.

Obras FOP

Se recuerda que el funcionamiento del FOP comprende las siguientes etapas: primero, se verifica el interés de los vecinos; luego se realiza el estudio de factibilidad y la cotización de la obra. Posteriormente, se lleva a cabo la promoción para alcanzar el 70% de adhesión. Una vez alcanzada, se prepara el expediente municipal y se obtiene la ordenanza de utilidad pública y pago obligatorio, para finalmente proceder con la ejecución de la obra.