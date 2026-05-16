Le robaron la bicicleta atada con candado frente a su comercio

Una vecina identificada como Lourdes Coronel denunció en redes sociales el robo de su bicicleta en el día de ayer, ocurrido en la puerta de su local ubicado en 25 de Mayo 622.

Según relató en la publicación, el rodado se encontraba atado con candado a la reja y apoyado frente a la vidriera del comercio cuando fue sustraído.

La mujer explicó que la bicicleta es su herramienta de trabajo de todos los días, por lo que pidió ayuda a la comunidad para intentar recuperarla.

Además, solicitó que cualquier persona que tenga información se comunique con ella y ofreció una recompensa de $200 mil a quien aporte datos que permitan encontrar el rodado.

La publicación fue ampliamente compartida en redes sociales por vecinos que intentan colaborar con la búsqueda de la bicicleta robada.