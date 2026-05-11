Frío intenso y posibles heladas: cómo seguirá el tiempo en San Pedro y el norte bonaerense

El ingreso de una masa de aire frío continuará afectando durante los próximos días al norte de la provincia de Buenos Aires, incluida la ciudad de San Pedro, donde se esperan mañanas muy frías, posibles heladas y tardes con temperaturas frescas pero agradables.

De acuerdo a distintos informes meteorológicos, las temperaturas mínimas en la región seguirán ubicándose entre los 2 y 7 grados, mientras que las máximas rondarán entre los 15 y 21 grados durante la semana.

En ciudades cercanas como Pergamino ya se registraron las primeras heladas del año, con temperaturas de hasta -2°C, producto de la ausencia de viento y el marcado descenso térmico.

Especialistas anticipan que el tiempo permanecerá estable y seco, con predominio de cielo despejado y baja probabilidad de lluvias en el corto plazo para el norte bonaerense. Sin embargo, hacia el jueves o viernes podría ingresar un nuevo pulso de aire frío que volvería a reforzar las condiciones invernales.

Para San Pedro y la zona, no se descartan heladas aisladas en sectores rurales, especialmente durante la madrugada y primeras horas de la mañana.