Un menor fue retenido por vecinos tras el robo de una motocicleta

Personal de la Estación de Policía Comunal San Pedro intervino durante la mañana del miércoles en un hecho de robo ocurrido en inmediaciones de San Martín al 2800, donde una mujer denunció la sustracción de su motocicleta.

Según indicaron fuentes policiales, la víctima, de 31 años, relató que el rodado se encontraba estacionado frente a un dispensario cuando fue sustraído por un masculino. A partir de la denuncia se inició un operativo de búsqueda y, al arribar a la zona del basural de San Pedro, los efectivos encontraron a un grupo de vecinos que había retenido al presunto autor del hecho mediante una aprehensión ciudadana.

El acusado resultó ser un adolescente de 15 años, quien fue notificado de la formación de una causa por robo agravado de vehículo dejado en la vía pública. Posteriormente fue entregado a su madre por disposición de la Fiscalía del Joven de San Nicolás.