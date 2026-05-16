Una motociclista fue hospitalizada tras un choque con una camioneta

Un accidente de tránsito se registró durante la mañana de este jueves, pasadas las 11:00 horas, en la zona de Gomendio, donde una motocicleta de 110 cc impactó contra la parte trasera de una camioneta Chevrolet.

Según las primeras informaciones, la moto circulaba por Gomendio cuando se produjo la colisión con la camioneta que cruzaba por el lugar. Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado menor fue trasladada consciente a la guardia del hospital para su atención médica.