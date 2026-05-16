Dos adolescentes resultaron heridas tras un choque entre una moto y un auto

Un accidente de tránsito ocurrido durante la tarde del miércoles en la intersección de Rivadavia e Italia dejó como saldo a dos adolescentes heridas.

Según informaron fuentes policiales, por causas que son materia de investigación colisionaron un automóvil conducido por un hombre de 46 años y un motovehículo manejado por una adolescente de 15 años, quien circulaba acompañada por otra menor de la misma edad.

Tras el impacto, ambas jóvenes fueron trasladadas al hospital local, donde se constató que presentaban lesiones leves. En el hecho interviene la Fiscalía del Joven de San Nicolás.