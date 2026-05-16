Dos sujetos fueron aprehendidos tras agredir a su hermana en un conflicto familiar

Personal de la Estación de Policía Comunal San Pedro intervino durante la tarde del miércoles en un conflicto familiar ocurrido en Boulevard Moreno al 1500, donde dos hermanos fueron acusados de agredir físicamente a una adolescente de 16 años.

El procedimiento se inició tras un alerta al sistema de emergencias 911. Al arribar al lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de los jóvenes de 13 y 18 años, señalados por haber atacado a su hermana, provocándole lesiones de carácter leve.

La menor fue asistida en el hospital local y posteriormente recibió contención en la Comisaría de la Mujer y la Familia. Ambos acusados fueron notificados de la formación de una causa por lesiones leves y luego recuperaron la libertad. Interviene la Fiscalía del Joven de San Nicolás.