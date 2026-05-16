Siete aprehendidos y un policía herido tras incidentes durante un allanamiento en La Tosquera

Tal como había sido informado ayer, la policía confirmó el grave hecho ocurrido en La Tosquera. La Estación de Policía Comunal San Pedro confirmó oficialmente los incidentes registrados durante un allanamiento realizado en el barrio La Tosquera, procedimiento que terminó con siete personas aprehendidas y un efectivo policial lesionado.

Según se informó, personal de la EPC y del GTO llevó adelante durante la tarde del miércoles diligencias judiciales en una vivienda del sector cuando, al arribar al lugar e iniciar el operativo, los efectivos fueron recibidos por un numeroso grupo de personas, entre familiares y allegados de los moradores, quienes habrían atacado a los policías utilizando palas, hierros y un caño de pileta.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a la aprehensión de siete personas, hombres y mujeres, entre ellos un menor de 16 años. Todos fueron trasladados a la dependencia policial y notificados de la formación de una causa por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad agravada y lesiones leves. El menor posteriormente fue entregado a un adulto responsable, mientras que el resto de los involucrados permanece alojado a disposición de la Fiscalía N°11 de San Pedro.