Un menor detenido y un joven identificado tras allanamientos por el hurto agravado de una Duster

La investigación por el hurto de la Renault Duster que había sido sustraída el sábado por la noche y luego hallada abandonada en calle Ansaloni al 1900 tuvo importantes avances en las últimas horas.

Personal del Gabinete Criminológico, tras realizar tareas investigativas y analizar cámaras de seguridad, logró establecer la presunta autoría del hecho denunciado por el propietario del vehículo, un hombre de 82 años. Con los elementos reunidos, se solicitaron órdenes de allanamiento, las cuales fueron otorgadas por el Juzgado de Garantías de San Nicolás.

El primer procedimiento se llevó a cabo en una vivienda de calle Dávila al 1000, donde, en ausencia de los moradores, se identificó al residente, un menor de 15 años. En el lugar se secuestró vestimenta que habría sido utilizada durante el ilícito. En este tramo de la causa interviene la Fiscalía de Menores de San Nicolás.

El segundo allanamiento tuvo lugar en una propiedad ubicada en calle La Laguna al 1000, también sin la presencia de los ocupantes. Allí se logró identificar a un joven de 20 años y se secuestró otra prenda vinculada al hecho, además de un bastón sustraído y la llave de ignición de la Duster. Esta parte de la investigación quedó a cargo de la fiscalía local.

Con estos procedimientos, la justicia continúa avanzando para esclarecer completamente el hurto agravado y determinar la responsabilidad de los involucrados.