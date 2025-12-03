Allanamiento y detención por amenazas agravadas y tenencia ilegal de arma de guerra

Personal del Gabinete Criminológico llevó adelante una diligencia de allanamiento que permitió esclarecer un hecho denunciado en la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde se había reportado un caso de amenazas agravadas y abuso de armas.

A partir de tareas investigativas, los efectivos lograron establecer la presunta autoría y solicitaron las órdenes de allanamiento correspondientes, las cuales fueron otorgadas por el Juzgado de Garantías de San Nicolás. El procedimiento fue realizado por el propio Gabinete, junto a personal de la seccional, el Destacamento Gobernador Castro, el Destacamento Santa Lucía y el Destacamento La Tosquera.

La diligencia se concretó en la zona de Bajo Puerto, postes 27 y 28, donde se procedió a la aprehensión de un joven de 21 años, identificado como morador del lugar. En el operativo se secuestró un fusil Máuser marca “Manufactura Loewe Berlin”, calibre 7 mm, considerado arma de guerra.

Interviene la fiscalía local, que dispuso la notificación de la causa, el secuestro del armamento y la posterior soltura del aprehendido.