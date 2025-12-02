Detenido en Pueblo Doyle un hombre prófugo por abuso sexual y corrupción de menores

En un operativo conjunto, personal del Grupo Operativo de la SubDDI Baradero – San Pedro y el GTO de la EPC Baradero logró detener a un hombre de 61 años que permanecía prófugo de la Justicia desde 2021. El sujeto estaba imputado en una causa por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y corrupción de menores agravada, expediente que tramita ante el Tribunal Criminal N°1 del Departamento Judicial San Nicolás.

Tras diversas tareas investigativas realizadas en las ciudades de Baradero y San Pedro, los efectivos lograron establecer su paradero. Este mediodía, los agentes se presentaron en las inmediaciones de Ruta Provincial 191 y San Martín, en la localidad de Pueblo Doyle, donde localizaron al buscado en el estacionamiento externo de la Cooperativa Agrícola local. Allí se concretó su detención.

El magistrado interviniente fue notificado y avaló el procedimiento policial, disponiendo que el detenido permanezca alojado en la dependencia correspondiente hasta su posterior traslado a una Unidad Carcelaria del Servicio Penitenciario Bonaerense.