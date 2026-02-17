Un joven resultó herido tras un choque entre una moto y una camioneta en Mitre al 700
En la jornada de ayer, personal policial acudió a un llamado al 911 que alertaba sobre un siniestro vial en calle Mitre al 700 de esta ciudad. Por motivos que aún son materia de investigación, colisionaron una motocicleta Honda Wave de color negro, sin dominio colocado, conducida por un joven de 18 años, y una camioneta Chevrolet Tracker gris, guiada por un hombre de 20 años.
En el lugar se hizo presente una ambulancia del SAME 107, que trasladó al conductor del rodado menor al nosocomio local, donde se constató que presentaba lesiones de carácter leve. Tomó intervención la fiscalía en turno, que dispuso las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.