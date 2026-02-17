Realizaron operativo de identificación vehicular y control de personas en distintos puntos de la ciudad

Durante la jornada de ayer, efectivos de la Comisaría, en conjunto con personal de Inspección y Tránsito Municipal, llevaron adelante un operativo dinámico de interceptación selectiva de vehículos y ciudadanos en diversos sectores de la ciudad, incluyendo barrios y zonas consideradas conflictivas.

Como resultado de los controles, se procedió al secuestro de un motovehículo por infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449. Las actuaciones fueron labradas conforme a la normativa vigente.