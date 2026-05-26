Alerta violeta por niebla para este miércoles y jueves en San Pedro y la región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta violeta por la presencia de niebla y neblinas para este miércoles 27 y jueves 28 de mayo, fenómeno que afectará a San Pedro y gran parte de la región, provocando una importante reducción de la visibilidad durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Las condiciones climáticas ya comenzaron a sentirse en distintos sectores de la ciudad y rutas cercanas, donde durante las últimas jornadas se registraron bancos de niebla persistentes, especialmente en zonas rurales y corredores viales como la ruta nacional 9, complicando la circulación vehicular y obligando a extremar las precauciones.

Desde el organismo advirtieron que la niebla puede reducir la visibilidad horizontal a menos de un kilómetro, generando riesgo para conductores y motociclistas, principalmente en horarios de poca luz.

El SMN explicó además las diferencias entre los fenómenos meteorológicos previstos. La niebla presenta mayor densidad y reduce considerablemente la visibilidad; la neblina es más leve y permite mayor alcance visual; mientras que la bruma consiste en pequeñas partículas de agua en suspensión y suele tener una densidad menor.

Ante este panorama, se recomienda circular con luces bajas encendidas, disminuir la velocidad y mantener una distancia prudente entre vehículos.