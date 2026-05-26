Un motociclista perdió el control y protagonizó un choque frente a un boliche

Un video registrado durante la madrugada del fin de semana se viralizó en redes sociales al mostrar a un joven conduciendo una motocicleta de manera peligrosa en la zona de Balcarce e Ituzaingó, a la salida de un local bailable. En las imágenes se observa que el motociclista circulaba sin casco, en contramano y aparentemente bajo los efectos del alcohol.

Segundos después, el conductor perdió el control del rodado y terminó chocando contra un automóvil negro que se encontraba estacionado. El hecho fue filmado por personas que estaban en el lugar y rápidamente comenzó a difundirse en distintas plataformas y grupos de mensajería. Hasta el momento no trascendieron datos oficiales sobre heridos o intervenciones policiales.