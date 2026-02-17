En plena tarde del lunes, un hecho delictivo generó preocupación en la ciudad. Cerca de las 14:30, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta de baja cilindrada asaltaron la estación de servicio Dapsa ubicada en San Pedro, a escasa distancia de la comisaría. .

Los malvivientes sustrajeron una billetera de la cabina de playeros. Hasta el momento no trascendió el importe sustraído, aunque se confirmó que la Policía inició actuaciones para dar con los responsables.