Detuvieron a una joven tras ingresar al patio de la casa de su ex pareja

En la noche de ayer, personal policial intervino en un hecho ocurrido en calle Manuel Iglesias al 400 aproximadamente, a raíz de un llamado al servicio de emergencias 911.

Al arribar al lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de una joven de 19 años que se encontraba en el interior del patio delantero de la vivienda de su ex pareja, un hombre de 22 años.

Tras la intervención, la femenina fue trasladada a la dependencia policial, donde quedó imputada por el delito de violación de domicilio, quedando a disposición de la UFI N°7 en turno.