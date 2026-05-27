Dramático incendio dejó a una familia con lo puesto y piden ayuda para dos niños

Cerca de las 00:30 de este miércoles, dos unidades de Bomberos Voluntarios, la U43 y la U38, acudieron a un incendio de vivienda registrado en Manuel Iglesias 1474.

El fuego provocó importantes pérdidas materiales y, según trascendió en redes sociales, una mujer y sus dos hijos pequeños quedaron prácticamente con lo puesto tras el siniestro.

Familiares y allegados iniciaron una campaña solidaria para reunir ropa, calzado, mantas, pañales y distintos elementos de primera necesidad. Según detallaron, uno de los niños tiene 3 años y el bebé 10 meses.

Además, solicitaron colaboración con calzado talle 37/38 para mujer y talle 25 para niño, además de mantitas y pañales para el bebé. Quienes deseen colaborar pueden acercar donaciones a la esquina de Chacabuco y Manuel Iglesias o pueden comunicarse al 3329319764.

La publicación difundida en redes sociales por Keii Olmoss expresa:

“Gente necesitamos ayuda de todos ustedes 🙏🥺 En la madrugada se le prendió fuego la casa a una chica, perdió completamente todo, están con lo puesto. Si me pueden ayudar a conseguir ropa de nene, uno tiene 3 años y el bebé tiene 10 meses (es gordito), están con lo puesto y para su mamá también se necesita. El que tenga calzados N°37/38 de mujer y talle 25 de nene, el que tenga mantitas para el bebé, todo sirve, se agradece muchísimo 🙏

No tengo mucho pero lo que tengo le voy a dar de ❤️ como siempre ayudando a la gente 🫂 Así sea con una ropita sirve, necesitamos pañales, lo que sea para el bebé por favor”.