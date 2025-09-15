Un joven fue detenido luego de amenazar a su ex pareja

En la noche de ayer, personal policial de la Estación Comunal intervino tras un llamado al 911 que alertaba sobre un episodio de violencia en la vía pública. El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de calles Auli y Manuel Iglesias, donde fue aprehendido un joven de 19 años que momentos antes había amenazado de muerte a su ex pareja, una mujer de 20 años.

La víctima recibió asistencia en la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde solicitó medidas cautelares para su resguardo. El detenido permanece alojado en sede policial a disposición de la UFI N°7 de San Pedro, imputado por el delito de Amenazas.