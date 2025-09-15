Un auto subió a la vereda e impactó con un árbol

En la mañana de ayer, un llamado al servicio de emergencias 911 alertó sobre un accidente en calle Juan B. Justo al 170. Un hombre de 46 años, que circulaba en su automóvil, perdió el control del rodado e impactó contra un árbol de la vereda.

En el lugar intervino personal policial y una ambulancia del servicio 107, que asistió al conductor, quien afortunadamente no sufrió lesiones. El hecho no involucró a terceros y solo se registraron daños materiales.

