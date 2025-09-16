Accidente de tránsito en Mitre y Arnaldo: una mujer sufrió una fractura

En horas de la tarde de ayer, personal policial acudió a un llamado de emergencia al 911 que alertaba sobre un siniestro vial en la intersección de Bartolomé Mitre y Arnaldo, en San Pedro.

Por causas que se tratan de establecer, un automóvil Renault rojo, conducido por un hombre de 72 años, colisionó con una motocicleta Gilera 110 cc en la que se trasladaba una mujer de 28 años.

Como consecuencia del impacto, la motociclista fue trasladada consciente al Hospital Subzonal “Dr. Emilio Ruffa”, donde se le diagnosticó una fractura en el tobillo izquierdo. En el hecho tomó intervención la Fiscalía local, que instruye actuaciones correspondientes.

